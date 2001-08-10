Две пенсионерки на Сахалине стали жертвами мошенников, желая получить выплату от

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 46-летней гражданки о том, что 12 декабря ну нее похищено более 27 тысяч рублей. Женщина опубликовала объявление о продаже детской кровати и ей позвонил потенциальный покупатель. В ходе разговора заявительница сообщила номер карты и смс с кодом подтверждения. В результате чего с карты произвелись списания, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Также поступило заявление от 66-летней жительницы Южно-Сахалинска. Женщине позвонила неизвестная, представилась сотрудником Пенсионного фонда и пояснила, что той положен перерасчет пенсии за два года. В ходе разговора заявительница сообщила код из смс-уведомления, после чего с банковского счета были списаны 38000 рублей.

70-летней сахалинки поступил звонок от девушки, которая также представилась сотрудницей Пенсионного фонда и сообщила, что заявительнице неправильно произвели расчет на полагающуюся выплату в сумме 42000 рублей. Для получения указанной суммы, заявительнице необходимо пройти определенную процедуру, зайти в онлайн – кабинет и перевести на продиктованный ей банковский счет денежные средства в сумме 20000 рублей, что заявительница и сделала. После этого звонившая женщина попыталась убедить заявительницу перечислить еще 7500 рублей, однако последняя заподозрила, что ей позвонили мошенники, и прекратила общение.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Корсакова, у которой обманом были похищены денежные средства. Гражданка рассказала, что оказывает услуги в сфере красоты. 23 декабря ей позвонил неизвестный мужчина, который представился начальником отдела одного из местных правоохранительных ведомств. Мужчина сообщил, что хочет приобрести у нее сертификаты на подарки сотрудницам и попросил организовать их доставку к месту работу, где он сразу за них заплатит. Чуть позже аферист позвонил потерпевшей еще раз и попросил по пути пополнить баланс на номера телефонов, которые он продиктует, и заверил, что вернет деньги как только они встретятся. Однако, как только женщина перевела через терминал 6 тысяч рублей, телефон «начальника» сразу стал недоступен.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.