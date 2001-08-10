В Углегорске устанавливаются причины пожара в результате которого погиб человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Углегорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области проводится доследственная проверка по факту возгорания в одной из квартир по ул. Победы в результате которого погиб 65-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе осмотра места происшествия признаков совершения в отношении мужчины преступления не обнаружено. Проводится проверка, устанавливаются причины смерти владельца квартиры и возникновения пожара. В ходе проведения проверки будут приняты меры профилактического характера.