На Сахалине столкнулись два грузовика, есть погибший

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утиром 25 декабря на 324 км автодороги «Невельск - Томари - аэропорт «Шахтерск» 324 км 46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «FAW J6», не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобиля «КАМАЗ 6520-85» с прицепом, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекци.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля «FAW J6» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. По данному факту проводится проверка.