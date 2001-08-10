Сахалинец, не сумевший из-за долгов продать квартиру, моментально рассчитался по кредитам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Запрет регистрационных действий в отношении квартиры привел к оплате задолженностей, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Ввиду не исполнения своевременно гражданином своих финансовых обязательств в отделении судебных приставов по Тымовскому району было возбуждено 5 исполнительных производств о взыскании с него задолженности по кредитным и коммунальным платежам на общую сумму 76 тысяч рублей.

На связь с представителями ведомства сахалинец не выходил, застать его по месту жительства, указанному в исполнительных документах, судебному приставу не удавалось. Проверив имущественное положение неплательщика, представитель закона установил недвижимое имущество, зарегистрированное на имя гражданина, в отношении которого вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий.

В дальнейшем, выяснив, что данное ограничение мешает решить вопрос о продаже квартиры, тымовчанин самостоятельно явился в районное отделение судебных приставов и погасил задолженность в полном объёме. Также гражданин оплатил исполнительский сбор в размере 9 тысяч рублей, вынесенный за неисполнение решения суда в установленный для добровольного исполнения срок.