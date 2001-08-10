Сахалинца накажут за найденные наркотики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Cледственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя села Дальнее, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, без цели сбыта, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 5 сентября 2022 года обвиняемый, находясь на участке местности, расположенном в селе Верхний Армудан Тымовского района, на земле обнаружил два полимерных пакета, на которых сушилась трава, являющаяся согласно заключению эксперта – частями растений рода Конопля, общей массой 1 602,9 грамма. Обвиняемый решил забрать ее себе и, сложив в полимерные вкладыши, проследовал в свой автомобиль. Пакеты он сложил в багажное отделение авто и хранил до момента их изъятия сотрудниками ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области
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