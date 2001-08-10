Жительница Благовещенска ответит в суде за мошеннические действия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы города Благовещенска, обвиняемой в мошенничестве, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 25 января 2022 года обвиняемая решила с целью незаконного обогащения разместить в одной из соцсетей объявление о предоставлении услуг по написанию дипломных работ, при этом достоверно зная, что взятые на себя обязательства исполнять не будет, так как не имеет навыков в написании выпускных квалификационных работ.
Для осуществления, задуманного, фигурантка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изучила объявления о ценах на дипломные работы, определив диапазон от 10 000 до 20 000 рублей, все зависело от того, кем являлся заказчик - студентом колледжа, техникума или высшего учебного заведения. Девушка разместила объявления на различных сайтах разных регионов с указанием своего номера телефона, для того, чтобы потенциальные заказчики писали ей в мессенджер.
30 января 2022 года к фигурантке в мессенджере обратилась девушка, с целью воспользоваться ее услугами по написанию дипломной работы. В ходе переписки, обговорив все условия работы, обвиняемая указала на необходимость внесения предоплаты за предоставление услуг в сумме 5 500 рублей, при этом сообщив что денежные средства можно перевести путем перевода на абонентский номер телефона, к которому подключена услуга «Мобильный банк». Потерпевшая, введённая в заблуждение относительно преступных намерений аферистки, на её предложение согласилась и осуществила перевод денежных средств.
На следующий день, обвиняемая указала на необходимость в переводе денежных средств в сумме 1500 рублей в счет написания дипломной работы, на что гражданка ответила согласием и снова осуществила перевод со своего банковского счета. Общая сумма перевода составила 7 000 рублей. За аналогичные деяния в настоящий момент обвиняемая будет привлечена к уголовной ответственности в Хабаровском крае, Амурской области и Забайкальском крае.
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