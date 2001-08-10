Сахалинец обокрал коменданта общежития, часть денег пропил, остальные - потерял

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант работал в должности рыбобработчика и проживал в общежитии, предоставленном организацией. Так как в конце путины работники начали съезжать с общежития, комендант попросила помощи у фигуранта и других жильцов помочь с хозяйственными работами. В ходе работы молодому человеку потребовалось что-то спросить и для этого он зашел в кабинет коменданта. Там он увидел на тумбочке сумку, которая была открыта. Заглянув в кошелек, обвиняемый увидел пачку купюр по 5 000 рублей каждая, и решил их похитить. Положив деньги в карман, он вышел из кабинета.

После окончания рабочего дня злоумышленник посчитал купюры, которые в сумме оказалась 121 000 рублей. Часть средств он потратил на покупки алкоголя, продуктов и развлечения, а позже обнаружил, что где-то потерял большую часть денег.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.