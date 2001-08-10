На Сахалине в аварии погиб молодой человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 20 декабря, в 10 часов 15 минут 21-летний водитель,управляя автомобилем "Hyundai Gold", двигаясь в восточном направлении по технологическому проезду на террутории карьера "Старорусский", не справился с управлением, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с дальнейшим опрокидьванием, рассказали ТИА "Острова" в островной автоинспекции.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения от которых скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи.

Проводится проверка.