Следствие просит откликнуться пассажиров автобуса, перевернувшегося на корсаковской трассе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области продолжаются устанавливаться обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 декабря 2022 года на участке автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков, в результате которого пострадали пассажиры рейсового автобуса, следовавшего по маршруту номер «3-3», рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
Установлено, что часть пассажиров перевернувшегося автобуса после произошедшего покинули место происшествия на попутном транспорте.
Для установления всех обстоятельств, следствие просит пассажиров, следовавших на указанном автобусе, обратиться в Корсаковский МСО по адресу: г. Корсаков, ул. Окружная, д. 4-Б или по телефону 8-924-285-98-75.
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