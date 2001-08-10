На Сахалине следственный комитет проводит проверку по аварии с пассажирским автобусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, произошедшем 17 декабря 2022 года на участке автодороги Южно-Сахалинск – Оха, в Макаровском районе, организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта, а также лиц, ответственных за надлежащее состояние дорожного полотна.