Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2022
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14:55, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине следственный комитет проводит проверку по аварии с пассажирским автобусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области  по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, произошедшем 17 декабря 2022 года на участке автодороги Южно-Сахалинск – Оха, в Макаровском районе,   организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта, а также  лиц, ответственных за надлежащее  состояние дорожного полотна.

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