Сахалинец перевел предоплату в 21 тысячу за интимные услуги, но жрицу любви так и не дождался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Нескольких сахалинцев обманули мошенники за последние дни, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 30-летней местной жительницы о том, что 13 декабря путем обмана у неё было похищено 2 678 630 рублей. Девушке поступил звонок от неизвестного, который представившегося сотрудником банка и сообщил, что неизвестный мужчина с Украины пытался оформить на её имя кредит, и пояснил, что для предотвращения данных действий ей необходимо оформить кредит и после получения денежных средств перевести их на указанный банковский счёт. Заявитель оформила кредит на сумму 2 003 699 рублей в одном банке и 290 тысяч рублей – в другом банке и перевела на указанный счёт.

Ещё одно заявление поступило от 25-летней сахалинки. У девушки путем обмана было похищено 121200 рублей. 15 декабря ей позвонили якобы с финансового отдела банка и сообщили, что по её карте было рефинансирование на сумму 195 000 рублей на другое лицо. Потерпевшая отметила, что действительно на её номер приходило смс из банка об одобрении рефинансирования, но она ничего не оформляла. Мужчина сказал, что у них были такие случаи мошенничества, и они сейчас все перепроверят. Далее, действуя по указаниям звонивших, потерпевшая перевела 120 000 рублей на «страховой счёт». Затем потерпевшая отправилась в банк, где сотрудники подтвердили, что было списание с её кредитной карты на счёт другого банка, но получатель еще деньги не снял. Заявитель позвонила на горячую линию банка и заблокировала банковскую карту и вход в личный кабинет.

16 декабря поступило заявление жительницы города Южно-Сахалинска о том, что 9 декабря путем обмана у нее похищено 24 700 рублей.

Установлено, что 09.12.2022 года женщина со своего мобильного телефона зашла на сайт и нашла объявление о продаже автомобиля, стоимостью 65 000 рублей. Она позвонила продавцу и в ходе разговора они договорились о том, что продавец приедет к ней из города Макарова и покажет автомобиль, но взамен он попросил перевести ему задаток в сумме 25 000 рублей. После перевода телефон продавца стал недоступен.

Также в полицию поступило заявление от жительницы пгт. Шахтерск о том, что у неё похищено 38 000 рублей. Потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в отделение банка пришел некий гражданин, который предоставил доверенность от ее имени на оформление кредита на сумму 31 958, 92 рублей. В настоящее время кредит оформлен и для предотвращения мошеннических действий, ей необходимо войти в приложение Онлайн-банка, где она увидит 2 заявки на получение кредита, одну из которых оформил мошенник, а вторая уже оформлена банком и ее необходимо одобрить. Далее кредитные 24 200 рублей были переведены на ее банковскую карту. Не прерывая разговор, заявительница через терминал осуществила несколькими операциями перевод средств на указанные счета и баланс мобильного телефона.

А 17 декабря в полицию поступило заявление от 21-летнего иностранного гражданина о том, что он в сети увидел объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру. В ходе телефонного разговора собеседница сообщила, что необходимо перевести денежные средства по номеру банковской карты, что заявитель и сделал. Сумма ущерба составила 21600 рублей.

По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.