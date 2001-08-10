Тихоокеанское
информационное агентство
20 Декабря 2022
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12:20, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине ревнивец отомстил новому ухажеру своей бывшей, разбив боковое зеркало на его автомобиле

На Сахалине ревнивец отомстил новому ухажеру своей бывшей, разбив боковое зеркало на его автомобиле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило сообщение гражданина о том, что на парковке у дома по улице Юбилейной неизвестный мужчина разбил боковое зеркало его автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудниками уголовного розыска была установлена личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался житель Томари 1986 года рождения. Выяснилось, что потерпевший мужчина уже около двух лет является новым сожителем его бывшей возлюбленной. На почве, возникшей между ними ссоры и личной неприязни, гражданин в ночное время суток повредил зеркало на автомобиле балонным ключом

В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки по данному инциденту будет принято процессуальное решение.

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