На Сахалине ревнивец отомстил новому ухажеру своей бывшей, разбив боковое зеркало на его автомобиле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило сообщение гражданина о том, что на парковке у дома по улице Юбилейной неизвестный мужчина разбил боковое зеркало его автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудниками уголовного розыска была установлена личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался житель Томари 1986 года рождения. Выяснилось, что потерпевший мужчина уже около двух лет является новым сожителем его бывшей возлюбленной. На почве, возникшей между ними ссоры и личной неприязни, гражданин в ночное время суток повредил зеркало на автомобиле балонным ключом

В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки по данному инциденту будет принято процессуальное решение.