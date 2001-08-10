На Сахалине ревнивец отомстил новому ухажеру своей бывшей, разбив боковое зеркало на его автомобиле
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступило сообщение гражданина о том, что на парковке у дома по улице Юбилейной неизвестный мужчина разбил боковое зеркало его автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе последовавшего разбирательства сотрудниками уголовного розыска была установлена личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался житель Томари 1986 года рождения. Выяснилось, что потерпевший мужчина уже около двух лет является новым сожителем его бывшей возлюбленной. На почве, возникшей между ними ссоры и личной неприязни, гражданин в ночное время суток повредил зеркало на автомобиле балонным ключом
В настоящий момент устанавливается сумма причиненного ущерба. По результатам проверки по данному инциденту будет принято процессуальное решение.
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