На Камчатке снегоуборщик засыпал играющего ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи начали проверку по факту получения телесных повреждений 10-летним ребенком в Вилючинске. Школьник попал под снег во время работы спецтехники, пишет ИА "Кам 24".

Происшествие случилось вечером в субботу, 17 декабря. Мальчик отделался ушибами, угрозы для его жизни нет. Свою проверку проводит прокуратура, также подключился Следственный отдел в Вилючинске.

"По предварительным данным, во время очистки снега водитель снегоуборочной техникой, не заметив играющего рядом мальчика, отбросом снежного покрова засыпал его. Свидетели происшествия оперативно отреагировали и оказали помощь ребенку. В рамках процессуальной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам доследственной проверки будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства", - сообщили в краевом управлении Следственного комитета РФ.