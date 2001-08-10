Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2022
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В Охинском районе утром 16 декабря закрыли для проезда дорогу
17:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец забыл закрыть входную дверь и лишился телевизора

Сахалинец забыл закрыть входную дверь и лишился телевизора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 декабря в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 37-летнего местного жителя том, что из его квартиры пропал  телевизор, стоимостью 14 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, потерпевший вышел из квартиры и не закрыл дверь на замок. Мимо проходил 49-летний ранее судимый местный житель. Мужчина дернул ручку двери, которая оказалась незаперта. Он вошел в квартиру, откуда похитил телевизор. Похищенное он намеревался продать, а вырученные денежные средства  потратить на собственные нужды.

Полицейские изъяли похищенное из квартиры подозреваемого. Мужчина был доставлен в районный отдел МВД для разбирательства.

По факту кражb с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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