Судно, накануне севшее на мель у берегов Парамушира, пытаются спустить на воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 декабря с улучшением погодных условий экипаж высадился на борт судна " Островной 5". В ходе проверки, неисправностей не обнаружено, разлива ГСМ нет, силами судовладельца проводятся мероприятия по снятию судна с мели, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС

Напомним, днём 15 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ России по Сахалинской области поступила информация, что в районе острова Парамушир (2-й Курильский пролив, 6 км южнее г. Северо-Курильска Северо-Курильский район) село на мель рыболовецкое судно "Островной-5".

Капитаном судна принято решение об эвакуации экипажа на спасательный плот с креплением к судну. Экипаж 13 человек в спасательной экипировке и радиостанциями в 100 м от береговой полосы, поддерживал связь с рыболовным судном РС "Островной 12" (1 км юго-восточнее). В готовности к выдвижению находились силы и средства на 2-х гусеничных транспортных средствах от администрации района и СахПУБО.

В 17.40 (сах) экипаж произвел отвязку от судна и направился на спасательном плоту своим ходом к РС "Островной 12".

В 18.00 (сах) экипаж был поднят на борт РС "Островной 12.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.