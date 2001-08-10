На Камчатке мать пыталась в суде защитить насильника собственной дочери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уголовное дело возбуждено на Камчатке в отношении жительницы края, которая в суде защищала сожителя, совершившего сексуальное насилие над ее 9-летней дочерью, пишет ИА "Кам 24".

Как сообщили информационному агентству в краевой прокуратуре, в ноябре текущего года на совместный прием прокурора Камчатского края Дмитрия Рычагова и руководителя регионального СК Владимира Кулакова обратилась представитель органа опеки и попечительства краевой столицы о нарушении прав несовершеннолетней потерпевшей по уголовному делу. Прокуратура Петропавловска-Камчатского провела проверку.

«В рамках рассмотрения обращения установлены достаточные данные, свидетельствующие о том, что мать потерпевшей, руководствуясь ложными понятиями материальной зависимости и чувствами личной привязанности к своему сожителю, давала ложные показания на следствии и в суде относительно обстоятельств преступления, совершенного им в отношении ее 9-летней дочери и подтвержденных вступившим в законную силу приговором суда», – говорится в сообщении.

В отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля в суде).