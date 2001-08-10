Тихоокеанское
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В Амурской области за взятку осужден бывший начальник отдела ГИБДД

В Амурской области за взятку осужден бывший начальник отдела ГИБДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Бурейском районе Приамурья осудили бывшего начальника отдела ГИБДД. Ему пришлось ответить за взятку и злоупотребления полномочиями, пишет ИА "Порт Амур".

На скамье подсудимых оказался бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МО МВД России «Бурейский». В прокуратуре Амурской области рассказывают, что мужчина дважды получил через посредника взятку по 20 тысяч рублей за совершение незаконных действий в пользу жителя Свободного. Он помог ему фиктивно сдать экзамен на право управления транспортным средством.

Суд назначил экс-начальнику 4 года и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей. А также запретил ему занимать определенные должности и лишил его специального воинского звания.

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