В Амурской области за взятку осужден бывший начальник отдела ГИБДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Бурейском районе Приамурья осудили бывшего начальника отдела ГИБДД. Ему пришлось ответить за взятку и злоупотребления полномочиями, пишет ИА "Порт Амур".
На скамье подсудимых оказался бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МО МВД России «Бурейский». В прокуратуре Амурской области рассказывают, что мужчина дважды получил через посредника взятку по 20 тысяч рублей за совершение незаконных действий в пользу жителя Свободного. Он помог ему фиктивно сдать экзамен на право управления транспортным средством.
Суд назначил экс-начальнику 4 года и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 250 тысяч рублей. А также запретил ему занимать определенные должности и лишил его специального воинского звания.
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