На Сахалине кавалер с дамой распивали алкоголь в машине, а когда островитянин заснул, собутыльница скрылась с его телефоном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что из его автомобиля был похищен сотовый телефон стоимостью 19 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже 29-летней жительницы Южно-Сахалинска, ранее неоднократно судимой за аналогичные преступления.
Выяснилось, что потерпевший и подозреваемая знакомы. В тот вечер девушка находилась в припаркованном автомобиле потерпевшего, где они вместе распивали спиртные напитки. Когда мужчина уснул, девушка забрала его телефон и поспешила уйти.
Также оперативники выяснили причастность подозреваемой к другой краже. Находясь в гостях у 45-летнего гражданина, девушка также похитила его мобильный телефон, стоимостью 20 тысяч рублей. Фигурантка продала похищенные гаджеты, а деньги потратила на свои нужды.
Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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