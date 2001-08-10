На Сахалине кавалер с дамой распивали алкоголь в машине, а когда островитянин заснул, собутыльница скрылась с его телефоном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 40-летнего местного жителя. Мужчина сообщил о том, что из его автомобиля был похищен сотовый телефон стоимостью 19 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже 29-летней жительницы Южно-Сахалинска, ранее неоднократно судимой за аналогичные преступления.

Выяснилось, что потерпевший и подозреваемая знакомы. В тот вечер девушка находилась в припаркованном автомобиле потерпевшего, где они вместе распивали спиртные напитки. Когда мужчина уснул, девушка забрала его телефон и поспешила уйти.

Также оперативники выяснили причастность подозреваемой к другой краже. Находясь в гостях у 45-летнего гражданина, девушка также похитила его мобильный телефон, стоимостью 20 тысяч рублей. Фигурантка продала похищенные гаджеты, а деньги потратила на свои нужды.

Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.