Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2022
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09:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трое сахалинцев погибли в зоне проведения специальной военной операции

Трое сахалинцев погибли в зоне проведения специальной военной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале 14 декабря сообщил трагическую весть, которая пришла с Донбасса, пишет astv.ru.

В ходе проведения специальной военной операции погибли:

- рядовой Милованов Егор Анатольевич из Холмска;

- рядовой Морозов Павел Александрович из Корсаковского района;

- младший сержант Фёдоров Владислав Сергеевич из Корсаковского района.

"Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Погибшие ребята останутся в памяти сахалинцев и курильчан как герои, мужественно и стойко защищавшие нашу Родину. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написал глава региона.

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