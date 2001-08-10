За ловлю лососей ставной сетью сахалинец пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Поронайска, обвиняемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 25 сентября 2022 года обвиняемый, находился у себя дома, и решил отправиться к реки Горянке, чтобы заняться незаконным выловом рыбы семейства лососевых.

Так, предварительно взяв с собой рыбацкий костюм, лодку с двумя веслами, насос, а также имеющееся у него дома незаконное орудие лова – ставную рыболовную сеть, направился пешком к автомобильной дороге, ведущей к выезду из города Поронайска, где остановил попутный автомобиль, чтобы добраться до реки, воды которой являются миграционным путем к местам нереста рыбы.

Прибыв на место, фигурант, не имея лицензии на вылов и используя запрещенное орудие лова – ставную сеть, незаконно добыл рыбу кету семейства лососевых. В результате незаконных действий обвиняемого, государству причинён ущерб на общую сумму в размере 156 702 рублей.

Таким образом, мужчина совершил преступление, предусмотренное п. «а, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба на миграционных путях к местам нереста).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.