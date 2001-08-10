Задержан житель села Леонидово, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками ОМВД России по Поронайскому городскому округу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в незаконном приобретении, изготовлении и хранении наркотических средств 30-летний житель села Леонидово, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Так, при проведении обследования помещения, принадлежащего задержанному, сотрудниками полиции было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, а также металлическая тарелка с жидкостью внутри и другие ёмкости, имеющие на внутренних стенках наслоения с веществами растительного происхождения.

Установлено, что в период с августа 2022 года и до момента изъятия, задержанный незаконно приобрел, изготовил и хранил у себя в гараже жидкость, содержащуюся в полимерной бутылке, которая является раствором наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло), массой 0,72 грамма и наркотического средства каннабис (марихуана), общей массой 33,9 грамма, что относится к значительному размеру.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.