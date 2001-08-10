Сахалинец угнал машину и припарковал ее во дворе своего дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 39-летнего жителя села Сокол, у которой со двора дома был похищен легковой автомобиль, стоимостью 140 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В скором времени сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства пропажи машины и причастного к данному деянию гражданина. Им оказался 26-летний житель планировочного района Дальнее. Установлено, что злоумышленник проходил мимо дома потерпевшего и обратил внимание на легковушку. Фигурант взломал автомобиль, установил на него свой аккумулятор, так как данное устройство в транспорте отсутствовало, а затем уехал на нем в Южно-Сахалинск. Похищенное транспортное средство он припарковал во дворе дома, где проживает. Легковушка изъята и возвращена законному владелицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.