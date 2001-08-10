Сахалинка занялась инвестированием, но

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть долинской полиции поступило заявление о мошеннических действиях, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Жительница села Покровка сообщила о том, что в период со 2 августа по 10 декабря текущего года она увидела в сети интернет объявление о дополнительном заработке при инвестициях и решила там пройти регистрацию. Далее, заявительнице поступил звонок от брокера. Гражданка, действуя согласно указаний, зарегистрировалась в приложении и по инструкции брокера вкладывала свои средства по указанным ей реквизитам, после чего ожидала скорые дивиденды. Все переведенные денежные средства автоматически поступали на ее брокерский счет, но уже в другой валюте (доллар США). У заявительницы на счету осталось 29 383,93 долларов США из которых, 15 000 долларов США позже исчезли со счета.

Как объяснил брокер - эти денежные средства проходят обмен, и чтобы указанный перевод не заблокировали, данная сумма переводится на множество других счетов. Озвученная процедура показалась подозрительной, в связи, с чем гражданка позвонила в банк по номеру горячей линии, где ей объяснили, что она попала на «удочку» аферистов. Сумма общего ущерба составила 1 264 433 рубля.