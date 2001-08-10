Почти шесть тонн рыбы и свыше 300 кг икры без маркировки изъято у руководителя сахалинской фирмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Сахалинской области выявили факты хранения и реализации рыбной продукции без маркировки, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По предварительным данным, директор одного Общества с ограниченной ответственностью приобретал рыбу-сырец лососёвых пород. Затем с использованием производственного оборудования осуществил производство и хранение в целях последующего сбыта рыбопродукции без обязательной маркировки в нарушение требований законодательства Российской Федерации.

В результате проведённых мероприятий полицейские обнаружили и изъяли из двух контейнеров в городе Долинске почти 6 тонн рыбы и свыше 300 кг икры на общую сумму более 4 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Старшим следователем следственного управления УМВД России по Сахалинской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» частью 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предварительное расследование продолжается.