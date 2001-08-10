На Сахалине в аварии погиб 20-летний островитянин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 13 декабря 20-летний водитель, управляя автомобилем «ТОЙОТА МАРК 2», двигался в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск-Оха» и в районе 27 км не справился с управлением, допустил боковой занос, совершив столкновение со встречным автомобилем «ТОЙОТА ВИШ», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 36-летняя женщина-водитель «ТОЙОТА ВИШ» и 20-летний пассажир автомобиля «ТОЙОТА МАРК 2» получили травмы. 20-летний водитель автомобиля «ТОЙОТА МАРК 2» получил травмы, от которых скончался в реанимационном отделении ГБУЗ «Долинская ЦРБ».

Стаж вождения водителя автомобиля «ТОЙОТА МАРК 2» составляет 2 года. Ранее привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

Проводится проверка.