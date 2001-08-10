Директор курильского предприятия обвиняется в невыплате заработной платы работникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из коммерческих предприятий, расположенных в г. Курильске, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, обвиняемая, при наличии финансовой возможности своевременно и в полном объеме производить выплаты, в период с февраля 2021 года по сентябрь 2022 года умышленно не выплачивала трем работницам предприятия заработную плату в полном объеме. Общая задолженность по заработной плате перед потерпевшими составила более 490 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным прокуратурой Курильского района.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая в полном объеме возместила ущерб потерпевшим, а также выплатила работникам компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.