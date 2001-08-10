В Южно-Сахалинске водитель с 40-летним стажем сбил пешехода и скрылся с места аварии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 58-летний водитель, управляя автомобилем «ТОЙОТА СПРИНТЕР», без полиса ОСАГО, двигался по улице Железнодорожной в южном направлении, в районе дома №168/3, при маневре перестроения с левой полосы в правую, создал помеху для движения автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигавшийся попутно позади в правой полосе.
После чего, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», выехал на правую по ходу движения обочину и в состоянии бокового заноса, совершил наезд на пешехода, который двигался по прилегающей территории в восточном направлении.
В результате ДТП пешеход получил травмы. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
После ДТП, в нарушении пункта 2.5 ПДД РФ водитель автомобиля «ТОЙОТА СПРИНТЕР» место происшествия оставил, в течении суток установлен. Стаж его вождения составляет 40 лет. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался.
Проводится проверка.
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