Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2022
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10:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске произошло аварийное отключение электроэнергии

В Южно-Сахалинске произошло аварийное отключение электроэнергии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Филиал ПАО "Сахалинэнерго" "Распределительные сети" проводит аварийные ремонтные работы на сетях, в связи с чем у ряда потребителей временно отсутствует электроэнергия.

Отключение света до 11.00 часов (ориентировочно) по адресам:

- садоводческое общество и товарищество «Шахтер»;

- пр. Коммунистический, 1, 1-а, 1-б/1, 11, 13, 15, 17, 18, 18-а, 18-б, 2, 27, 27-а, 29, 3, 31, 31-а, 4, 5, 7, 8, 9;

- ул. А. Буюклы, 14, 4, 4-а, 6;

- ул. Горького, 2, 2-а;

- ул. Детская, 1;

- ул. Комсомольская, 133, 135, 135-а, 145, 155, 155-а, 157, 157-а, 157-б, 159, 161, 186;

- ул. Курильская, 10, 11, 12, 12-а, 14;

- ул. Невельская, 10, 11, 13, 4, 7;

- ул. Садовая, 9-а;

- ул. Сахалинская, 1, 13, 15, 15-а, 17, 19, 3, 5;

- ул. Спортивный проезд, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а, 17, 17-а, 17-б, 19, 3, 5, 7, 9, 9-а;

- ул. Тихоокеанская, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а, 18, 2, 20-а, 21, 22, 24, 26, 28, 28-а, 30, 30-а, 4, 6, 6-а, 8, 8-а;

- ул. Физкультурная, 115, 117, 119;

- ул. Хабаровская, 10;

 пер. Алтайский, 10, 15, 9.

- ул. Железнодорожная, 16, 20, 20б;

- ул. Загородная, 1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 3-а, 3-б, 4-б;

- ул. Крюкова, 26, 38, 38-а, 38-а/1, 51;

- ул. Песочная, 33, 35;

- ул. Сахалинская, 100, 102, 106, 106-а, 108, 108-а, 113, 136, 138, 145, 147, 155, 68, 82, 84, 86, 88, 88-а, 88-б, 98;

- ул. Северная, 44, 56, 56-в, 56/1, 56/3;

- ул. Южно-Сахалинская, 17, 22, 22-а, 27, 8;

- пер. Ангарский, 15-а, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 4, 6;

- пер. Матросский, 17, 19, 21;

- пер. Рыночный, 7.

За информацией об отключениях и проводимыми работами можно следить на сайте организации.

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