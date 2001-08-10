На Камчатке продавец-кассир за два года присвоила почти три миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Елизовский районный суд вынес приговор по уголовному делу 47-летней местной жительницы. Ее признали виновной в присвоении чужого имущества в особо крупном размере, сообщает ИА "Кам 24".

Суд установил, что женщина была продавцом-кассиром в одном из магазинов города. С августа 2016 года по октябрь 2018 года она принимала от покупателей оплату, а затем отменяла операцию в кассе. Деньги продавец оставляла себе. Такие махинации кассира стоили предпринимателю-владельцу магазина почти трех миллионов рублей.

"Женщина вину в совершении преступления не признала. Вместе с тем совокупность представленных государственным обвинением доказательств убедила суд в виновности фигурантки уголовного дела и умышленности ее действий", - рассказала ИА "Кам 24" старший помощник прокурора края Елизавета Денисюк.

Бывшего продавца признали виновной по части 4 статьи 160 УК РФ о присвоении чужого имущества. Суд учел наличие у виновной малолетних детей и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме. Приговор не вступил в законную силу.