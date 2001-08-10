Сахалинка, выбирая товар, оставила без присмотра телефон за 130 тысяч и лишилась его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску округу обратилась с заявлением 34-летняя местная жительница, у которой в магазине был похищен мобильный телефон, стоимостью более 130 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Потерпевшая пояснила, что кража произошла в одном из магазинов по продаже текстиля. Женщина ненадолго оставила девайс на прилавке, пока выбирала товар, а затем забыла про него и вышла из бутика. Когда вернулась, то кто-то уже унес дорогостоящий гаджет. Изучив камеры видеонаблюдения, стало ясно, что телефон забрала другая покупательница.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданки, коей оказалась 59-летняя жительница областного центра. Украденный телефон был изъят и будет возвращен законной владелице.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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