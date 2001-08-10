Сахалинец, испугавшись уголовного преследования, выплатил миллионный долг по алиментам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Перспектива привлечения к уголовной ответственности побудила жителя Корсаковского района к оплате крупного долга по алиментам в пользу 13-летней дочери, рассказали ТИА "Островва" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по Корсаковскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. В ходе проверки имущественного положения должника установлено, что он не имеет зарегистрированного на свое имя или иного ликвидного имущества, денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях и официального заработка. Так как мужчина всячески уклонялся от исполнения своих родительских обязательств, в отношении него был составлен протокол о совершении административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого суд признал неплательщика виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ.
Однако данная мера не пробудила у сахалинца отцовских чувств, что привело к возбуждению в отношении него уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Только тогда гражданин, осознав серьезность последствий неуплаты алиментов, погасил задолженность в размере 1 млн. рублей в полном объеме. Уголовное дело прекращено.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает сахалинцам о вступивших в силу изменениях в законодательстве, предусмотренные федеральными законами от 30.12.2021 № 479-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и № 499-ФЗ «О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которыми к административной и уголовной ответственности привлекаются неплательщики алиментов при условии частичной выплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, а лицо, в полном объёме погасившее задолженность по выплате средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, освобождается от уголовной ответственности.
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