Сахалинца будут судить за хранение конопли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном производстве и хранении наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в начале сентября текущего года фигурант, находясь неподалеку от села Колхозное, обнаружил дикорастущую коноплю. Зная, что растение является наркосодержащим, он сорвал несколько кустов, сложил их в полиэтиленовый пакет и увез к себе домой.

После он изготовил из конопли наркосодержащее средство «гашишное масло», которое смешал с табаком. Часть смеси гражданин употребил, а остальное сложил в полиэтиленовый пакет. Не желая хранить наркотик дома, фигурант убрал его в карман олимпийки.

На следующий день злоумышленник попросил своего знакомого отвезти его по делам. Когда граждане находились в автомобиле, пакет выпал из кармана в салон машины, чего обвиняемый не заметил и после поездки вернулся к себе домой.

В тот же вечер автомобиль знакомого фигуранта был остановлен сотрудниками ГИБДД для проверки документов. В салоне транспортного средства полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с наркотическим средством. Проведенное исследование показало, что в пакете находилась смесь табака и гашишного масла общей массой почти 6 грамм.

При последовавшем разбирательстве было установлено, что запрещенное к обороту вещество принадлежит обвиняемому. Последний дал признательные показания и написал явку с повинной.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере) будет рассмотрено в суде.