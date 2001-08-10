Двое молодых сахалинцев подарили деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 декабря в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 18-летнего жителя Южно-Сахалинска. Днем ранее путем обмана у него было похищено 100 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ему позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудником банка. Звонившая сообщила, что неустановленными лицами на его имя открыт кредит и для предотвращения мошеннических действий, необходимо в банке снять денежные средства, одобренные по заявке на кредит, и перевести их на безопасный счет для закрытия обязательств, что заявитель и сделал

Ночью 9 декабря в ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 50-летнего местного жителя о том, что 7 декабря путем обмана у его несовершеннолетней дочери похищены все её накопления - около 90 тысяч рублей. Установлено, что девочке через мессенджер поступил звонок, где звонивший представился сотрудником банка. В ходе телефонного разговора он сообщил, что с её картой могут быть совершенны мошеннические действия и необходимо обезопасить банковский счет. Для этого необходимо скачать на телефон приложение "RustDesk", после чего перевести деньги на безналичный счет, указанный звонившим, что студентка и сделала.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.

Уважаемые граждане! Проявляйте осторожность! Не соглашайтесь ни на какие операции через телефонную связь и не переходите на незнакомые ссылки и тем более не вводите свои данные банковских карт! Не совершайте по просьбе незнакомых лиц операции по карте, не сообщайте никому пароли, приходящие посредством смс-сообщений.