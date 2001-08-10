Тихоокеанское
информационное агентство
8 Декабря 2022
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16:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец оплатил 11 долгов после того, как не смог продать свою квартиру

Сахалинец оплатил 11 долгов после того, как не смог продать свою квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невозможность распоряжаться недвижимым имуществом побудила гражданина к погашению 11 задолженностей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Житель Смирныховского района в течение продолжительного времени игнорировал свои обязательства перед кредитной организацией, а также не оплачивал налоги и жилищно-коммунальные услуги, в результате чего в отношении него в отделении судебных приставов по Смирныховскому району было возбуждено сводное исполнительное производство, содержащее 11 задолженностей на общую сумму 303 тыс. рублей.

Зная о необходимости исполнения своих финансовых обязательств и мерах принудительного исполнения, местный житель добровольно не исполнял требования исполнительных документов и скрывался от представителей ведомства. Согласно проверке имущественного положения должника установлено, что официального заработка и денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях он не имеет. Однако в собственности неплательщика была установлена квартира, в отношении которой судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий. Как только у гражданина возникла необходимость продажи недвижимости, он столкнулся с проблемой при перерегистрации квартиры на потенциального покупателя.

Таким образом, данная мера побудила сахалинца погасить задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора в размере 24 тыс. рублей, вынесенного за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.

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