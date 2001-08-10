Сахалинец оплатил 11 долгов после того, как не смог продать свою квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невозможность распоряжаться недвижимым имуществом побудила гражданина к погашению 11 задолженностей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Житель Смирныховского района в течение продолжительного времени игнорировал свои обязательства перед кредитной организацией, а также не оплачивал налоги и жилищно-коммунальные услуги, в результате чего в отношении него в отделении судебных приставов по Смирныховскому району было возбуждено сводное исполнительное производство, содержащее 11 задолженностей на общую сумму 303 тыс. рублей.

Зная о необходимости исполнения своих финансовых обязательств и мерах принудительного исполнения, местный житель добровольно не исполнял требования исполнительных документов и скрывался от представителей ведомства. Согласно проверке имущественного положения должника установлено, что официального заработка и денежных средств на расчетных счетах в кредитных организациях он не имеет. Однако в собственности неплательщика была установлена квартира, в отношении которой судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий. Как только у гражданина возникла необходимость продажи недвижимости, он столкнулся с проблемой при перерегистрации квартиры на потенциального покупателя.

Таким образом, данная мера побудила сахалинца погасить задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора в размере 24 тыс. рублей, вынесенного за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов.