Сахалинские приставы отправили студентов СахГУ на каникулы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы приостановили деятельность ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» на 90 суток за несоблюдение требований пожарной безопасности, сообщили ТИА "Острова" в региональной службе УФССП.
В ноябре в ходе профилактического мероприятия представителем уполномоченного органа был составлен протокол по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания ГУ МЧС России по Сахалинской области.
В результате, на основании постановления Южно-Сахалинского городского суда в межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств было возбуждено исполнительное производство в отношении ФГБОУ ВО «СахГУ» об административном приостановлении эксплуатации 5 объектов образовательного учреждения на 90 суток.
Судебным приставом-исполнителем в ходе совершения исполнительных действий были опечатаны помещения, главные и запасные входы-выходы зданий по адресам: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 284, д. 288, д. 290, ул. Горького, д. 26, ул. Пограничная, д. 68.
Также сотрудник службы вручил и.о. ректора ФГБОУ ВО «СахГУ» предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, в случае невыполнение требований исполнительного документа.
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