Сахалинец пустил приятеля в свою

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 декабря в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 37-летнего местного жителя том, что из его квартиры пропало ценное имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, ранее заявитель познакомился с подозреваемым и они стали поддерживать приятельские отношения. В один из дней фигурант попросился ненадолго пожить, так как поссорился со своей матерью. Заявитель пустил нового знакомого к себе, а через несколько дней потерпевшему понадобилось срочно уехать. Когда же он вернулся, то его товарища в квартире уже не было, также он не нашел и своей куртки, стоимостью 6 тысяч рублей.

Полицейские выяснили местонахождение подозреваемого. На момент задержания он находился в похищенной куртке. Мужчина был доставлен в районный отдел МВД для разбирательства. Гражданин признался в содеянном, похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

По факту кражу с причинением значительного ущерба гражданину возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.