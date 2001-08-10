Сахалинка обокрала знакомого пенсионера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 73-летнего жителя портового города. Пенсионер сообщил, что с его банковской карты было похищено около 13 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемую: гражданку 1976 года рождения, которая оказалась давней знакомой потерпевшего.
Выяснилось, что женщина пришла в гости к пенсионеру. Когда он ушел в другую комнату, она с помощью его сотового телефона пополнила свой баланс телефона на сумму около 6 тысяч рублей. Через пару дней женщина его снова навестила. В этот раз, пользуясь доверительными отношениями и дождавшись, пока хозяин квартиры отвлечется, перевела себе на карту 7 тысяч рублей.
Мужчина, когда обнаружил недостачу денежных средств на балансе счета, обратился за помощью в полицию. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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