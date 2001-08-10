Сахалинец пойдет под суд за клевету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ноябре прошлого года в ОМВД России по Углегорскому району поступило заявление местного жителя. Мужчина сообщил о том, что в мае 2021 года неустановленное лицо разместило в СМИ в отношении него высказывание, связанное с обвинением в совершении кражи. Тем самым опорочил его честь и достоинство, то есть распространил заведомо ложные сведения о нём, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель районного центра. В действиях последнего были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.128.1 УК РФ (Клевета). Уголовное дело было прекращено за примирением сторон.