Сахалинец из ревности ограбил возлюбленную

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 декабря в дежурную часть ОМВД России по городу Холмскому городскому округу поступило заявление 23-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что её ограбили, похитив сотовый телефон стоимостью около 12 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, потерпевшая работает в торговом павильоне. В день хищения к ней пришел её знакомый. Пара начала выяснять отношения. В результате мужчина на почве ревности взял её сотовой телефон, который стоял на зарядке, и поспешил уйти. На просьбы девушки вернуть ей гаджет он сообщил, что передаст его через общего знакомого. Как пояснил 65-летний мужчина, он хотел доставить ей неприятности. Полицейские изъяли мобильный и вернули заявительнице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.