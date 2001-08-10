Сахалинец принял у мошенников заказ на установку пластиковых окон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 декабря в ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 48-летнего местного жителя о том, что у него похитили 24 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчине на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что хочет заказать установку пластиковых окон, далее прислал адрес, где необходимо снять замеры. Заявитель выехал по данному адресу и позвонил заказчику, в ходе разговора последний пояснил, что немного занят и попросил по пути пополнить баланс нескольких абонентских номеров, заверив заявителя, что при личной встрече сразу рассчитается с ним. Потерпевший поверил и осуществил два перевода по 6 000 рублей и один на 12 000 рублей. Заказчик поблагодарил за пополненный баланс и отключил телефон, больше не выходил на связь.

Еще одно заявление поступило в полицию города Южно-Сахалинска от 40-летней местной жительницы. Ее мошенники обманули по известной схеме «На ваше имя оформлен кредит». С заявительницей связались якобы сотрудники банка, которые дали пошаговую инструкцию по замене «основной ячейки», к которой привязаны счета потерпевшей. Женщина обналичила свои сбережения и осуществила перевод на указанный банковский счет. Ущерб составил 146 000 рублей.