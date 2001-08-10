Сахалинец украл автономный преобразователь, но воспользоваться им не успел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 35-летней жительницы областного центра о том, что в период времени с 20 по 25 ноября неизвестные проникли в помещение нежилого дома, расположенного в поселке Дальнее, откуда похитили автономный преобразователь стоимостью 102 тысячи рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что злоумышленник проник в нежилое помещение через окно. Хотя в частном доме уже никто не проживал, владельцы все же хранили здесь ценное имущество.

К полицейским поступила оперативная информация о том, что местный 44-летний житель имеет непосредственное отношение к совершению кражи. Во время проверки поступивших сведений причастность указанного гражданина к преступлению подтвердилась. Похищенный инвертор фигурант принес к себе в квартиру, где и хранил до изъятия сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в,б» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба). Неоднократно судимый подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (основание задержания подозреваемого).