Тихоокеанское
информационное агентство
7 Декабря 2022
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10:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержаны браконьеры, поймавшие восемь тысяч креветок

На Сахалине задержаны браконьеры, поймавшие восемь тысяч креветок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 ноября 2022 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на морском участке в районе села Береговое задержаны 4 гражданина Российской Федерации, которые с использованием маломерных плавательных средств и ручных драг осуществили незаконный вылов креветки травяной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

На месте происшествия обнаружено и изъято более 8 тысяч экземпляров креветки травяной, орудия незаконного промысла, а также 3 моторных лодки с подвесными руль-моторами.

Предварительный причинённый ущерб государству составил более 3,5 миллионов рублей.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое  предусмотрена ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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