На Сахалине задержаны браконьеры, поймавшие восемь тысяч креветок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29 ноября 2022 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области на морском участке в районе села Береговое задержаны 4 гражданина Российской Федерации, которые с использованием маломерных плавательных средств и ручных драг осуществили незаконный вылов креветки травяной, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

На месте происшествия обнаружено и изъято более 8 тысяч экземпляров креветки травяной, орудия незаконного промысла, а также 3 моторных лодки с подвесными руль-моторами.

Предварительный причинённый ущерб государству составил более 3,5 миллионов рублей.

В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.