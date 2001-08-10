Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2022
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На Сахалине водителя, выскочившего на встречку, остановил рейсовый автобус
10:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водителя, выскочившего на встречку, остановил рейсовый автобус

На Сахалине водителя, выскочившего на встречку, остановил рейсовый автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительной информации водитель автомобиля Subaru Forester обгонял попутные Toyota Ractis и Subaru. Транспортное средство занесло, по касательной он врезался в обгоняемые машины. После удара Subaru Forester выехал на полосу встречного движения, по которой ехал автобус №111, и врезался в него.

На стоящий момент на месте работают сотрудники УГИБДД. Проводится проверка. Информация будет дополнена.

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