На Сахалине водителя, выскочившего на встречку, остановил рейсовый автобус

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительной информации водитель автомобиля Subaru Forester обгонял попутные Toyota Ractis и Subaru. Транспортное средство занесло, по касательной он врезался в обгоняемые машины. После удара Subaru Forester выехал на полосу встречного движения, по которой ехал автобус №111, и врезался в него.

На стоящий момент на месте работают сотрудники УГИБДД. Проводится проверка. Информация будет дополнена.