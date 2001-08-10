На Камчатке директора школы оштрафовали за сломанную руку ученицы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как сообщили информационному агентству в краевой прокуратуре, в середине октября 12-летня ученица шестого класса на уроке физкультуре споткнулась об упавшую одноклассницу и упала сама, ударившись руками.
«Учитель, несмотря на жалобы ребенка о боли в руке, о случившемся кому-либо, в том числе в медицинские учреждения, не сообщила. Девочка после уроков была доставлена в больницу законным представителем, где ей диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости со смещением», – рассказала представитель надзорного органа Елизавета Денисюк.
Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что директор школы не создала надлежащих мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей во время учебного процесса. Руководителю учреждения по итогам проверки внесли представление.
«По результатам его рассмотрения учитель физической культуры привлечен к дисциплинарной ответственности. Директор образовательного учреждения по постановлению прокуратуры привлечен к административной ответственности по статье 5.57 КоАП РФ (нарушение права на образование и прав и свобод обучающихся образовательных организаций), с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей», – сказала представитель прокуратуры.
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