Серийный похититель велосипедов из Корсакова предстанет перед судом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Корсакова, обвиняемого в серии краж, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что с августа по сентябрь текущего года обвиняемый в ночное время проникал в подъезды многоквартирных домов и похищал велосипеды. Затем сбывал их в комиссионный магазин. Сотрудниками полиции была установлена точка сбыта. В результате несколько первых велосипедов, похищенных фигурантом, удалось изъять. После чего он сменил схему сбыта. Стал продавать украденный транспорт случайным прохожим. Тем не менее сотрудникам полиции удалось изъять у данной категории приобретателей 2 велосипеда.
Кроме того, обвиняемый, находясь в гостях у женщины, с которой недавно познакомился, похитил украшения и сотовый телефон на общую сумму 28 000 рублей.
Так, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 158 УЛ РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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