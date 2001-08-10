Сахалинец снялл с чужого автомобиля передний бампер, противотуманки и

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 31-летнего местного жителя, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 11 июля 2022 года обвиняемый находился во дворе жилого дома в районе улицы Карьерной города Южно-Сахалинска, где он обратил внимание на припаркованный во дворе автомобиль марки «TOYOTA HARRIER», на котором были установлены передний бампер, противотуманные фары и «задняя губа». Оценив ситуацию, фигурант решил похитить указанное с транспортного средства.

Так, используя физическую силу, он сорвал задний обвес и отнес его подальше, после чего сорвал передний бампер с противотуманными фарами. Собрав все запчасти, обвиняемый покинул место преступления.

Таким образом, он похитил имущество потерпевшего, причинив значительный материальный ущерб на общую сумму 73 500 рублей.

В дальнейшем похищенное имущество продал незнакомцу.

Таким образом, обвиняемыйсовершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.