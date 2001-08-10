Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2022
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10:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили женщину, переходящую дорогу на зеленый свет

В Южно-Сахалинске сбили женщину, переходящую дорогу на зеленый свет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске автолюительница, управляя автомобилем «Toyota Ist», двигалась в восточном направлении по улице Сахалинской. На регулируемом перекрестке при повороте на проспект Мира направо на зеленый сигнал светофора не предоставила преимущество в движении и совершила наезд на 58-летнюю женщину-пешехода, переходившую проезжую часть проспекта Мира, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП, пешеход получила травмы.

Водительский стаж водителя составляет 12 лет. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекалась.

Назначен ряд экспертиз. Проводится проверка.

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