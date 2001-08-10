Сахалинец поссорился со знакомой и покинул квартиру, прихватив ее телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 ноября в ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 25-летней местной жительницы том, что у нее из квартиры пропал сотовый телефон, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и обстоятельства случившегося. Как выяснилось, потерпевшая пригласила к себе в гости 25-летнего знакомого. В ходе совместного употребления алкогольных напитков между ними возник конфликт, в результате которого гость ушел, прихватив с собой сотовый телефон хозяйки. Спустя несколько дней она обнаружила пропажу, о чём сообщила в полицию.

Полицейские выяснили местонахождение подозреваемого, который проживал на съёмной квартире. Последний был доставлен в районный отдел МВД. Гражданин признался в содеянном, пояснив, что он планировал использовать гаджет в личных целях. Похищенное изъято и будет возвращено собственнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных