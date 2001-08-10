Сахалинца обвиняют в хранении не менее 1 грамма наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего сахалинца, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалиснкой полиции.
Так, в полицию поступила оперативная информация о том, что у жителя села Горнозаводск Невельского района хранятся наркотические средства.
Полицейские прибыли по месту жительства данного гражданина, вместе с которым проследовали к его автомобилю. Во время досмотра транспортного средства правоохранители обнаружили оборудованный тайник, где находился свёрток. Его содержимое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Сахалинской области. Согласно заключение эксперта, в свёртке находилось производное наркотического средства общей массой не менее 1,03 грамма, что образует крупный размер.
Таким образом, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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