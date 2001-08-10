Сахалинец наше чужую банковскую карту и тут же отправился в магазин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сентябре в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 65-летней жительницы областного центра. Женщина заявила, что с утерянной ею банковской карты неизвестным лицом было похищено около 6 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства случившегося, а также личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Холмска. Как выяснилось, мужчина нашел банковскую карту и сразу направился по магазинам за покупками. Подозреваемый успел потратить 5746 рублей и выбросил карту.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.